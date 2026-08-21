Altın durmuyor! Doların zayıflamasıyla yükseliş serisi üçüncü haftaya taşınıyor

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Spot altın 4.540 doları aştı

Spot altın yüzde 0,5 yükselerek 4.540,18 dolar/ons seviyesine çıktı. Altın, önceki seansta haziran başından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Bu hafta şu ana kadar yüzde 3,6 değer kazanan altının yükseliş serisini üçüncü haftaya taşıması bekleniyor.

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.596,60 dolara yükseldi.

Zayıflayan dolar altını destekliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, doların değer kaybetmesinin altının yanı sıra diğer değerli metallere de destek verdiğini söyledi.

Doların haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

ABD Hazinesi tahvil geri alımlarını artırıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin Hazine tahvili geri alımlarını daha da artırabileceğini açıkladı.

Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı duyuruda, gelecek çeyrekte uzun vadeli tahviller için gerçekleştirilecek geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az 4 milyar dolara çıkaracağını bildirmişti.

İki Fed yetkilisi ise Hazine Bakanlığı’nın borç yönetimindeki değişikliklerin para politikası üzerindeki olası etkileri konusunda temkinli açıklamalarda bulundu.

Gözler Fed'in faiz kararlarında

Brian Lan, altındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde Fed’in gelecek dönemde alacağı faiz kararlarına ve bu kararların piyasalardaki faiz beklentilerini nasıl şekillendireceğine bağlı olduğunu belirtti.

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif gerilediğini ortaya koydu. Veriler, temmuz ayında istihdamda yaşanan sürpriz düşüşe rağmen iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret etti.

Bu gelişmelerin ardından Fed’in enflasyonla mücadeleye odaklanmayı sürdürmesi bekleniyor.

Piyasanın faiz beklentisi değişti

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in gelecek ay faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor.

İran yaptırımları da gündemde

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların radarında kalmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington yönetiminin İran’a yönelik “tarihin en sert yaptırımlarını” uygulayacağını söyledi.

Diğer değerli metaller de yükseliyor

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 1,3 artışla 68,92 dolar/ons seviyesine çıkarken, platin yüzde 2,4 yükselişle 1.872,64 dolar/ons oldu.

Paladyum da yüzde 1,3 değer kazanarak 1.351,28 dolar/ons seviyesine ulaştı. Üç metalin de haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlandığı görülüyor.