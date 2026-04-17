Altın düştü ama hikâye bitmedi: Dev bankadan 8 bin dolar beklentisi!

Altın, zirve seviyelerindeyken başlayan ABD-İran savaşı sonrası yaşanan düşüşle dikkatleri çekti. Geçen yıl görülen rekorlar sonrasında mart ayında altın vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 11 gerilerken, Haziran 2013'ten bu yana yaşanan en kötü ay oldu. Ancak ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo, "değer düşürme" ticareti denilen küresel merkez bankalarının ABD doları gibi önde gelen para birimlerinden daha güvenli liman yönüne geçişleri anlatan hareketlerle değerli metalin yeniden zirvelere çıkabileceğini öngördü.

CNBC'nin haberine göre, Wells Fargo Securities'in Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, "2022'de başlayan 4. değer düşürme döngüsündeyiz" dedi.

Kwon, "Son geri çekilmenin ardından altın, modelimizin adil değeri olan 4.500 dolara daha yakın ve üç etkenin de buradan itibaren daha fazla değer düşürme göstereceği muhtemel" diye ekledi.

Ons altında 8.000 dolar öngörüsü

Spot altın ve altın vadeli işlemleri son olarak ons başına 4.800 dolar civarında işlem görüyordu ve bu da yüzde 66'dan fazla bir yükseliş anlamına geliyor. Stratejist, beş ekonomik senaryodan dördünün daha fazla değer kaybına işaret ettiğini ve altının 2027 yılına kadar ons başına 8.000 dolara yükselebileceğini söyledi.

Tersine, Kwon'un kötümser senaryosu, 2027 yıl sonuna kadar 4.000 dolara düşüşe işaret ediyor; bu da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 17'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Analist, bu ölçünün, en son değer kaybı döngüsünün 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD'nin faiz artırım döngüsünün, dünya genelindeki merkez bankalarını altın alımlarını artırmaya teşvik etmesiyle tetiklendiğini gösterdiğini söyledi.