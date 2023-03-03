Altın düştüğü Fed tuzağından çıkmaya çalışıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artırım sinyalleri risk iştahını kesmeye devam ediyor ve ons altını baskı altında tutuyor.

Kasım ayının üçüncü haftasında 1.719 dolar seviyesinde başlayan ralli ara ara ufak fiyat düzeltmeleriyle birlikte son aşamada 1974 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak şubat ayında ons altın yüzde 5’e yakın değer kaybederken Haziran 2021’den bu yana en kötü aylık düşüşü yaşadı. Fiyatın bu denli baskılanmış olmasının temel sebebi Fed’in faiz artışlarını devam ettireceği beklentisi.

Ons altın şubatta düştüğü Fed tuzağından çıkma çabası içinde. Mart ayına kayıplarının bir kısmını telafi ederek başladı. Ancak yakın zamanda altını zorlu bir dönemin beklediği konusunda uzmanlar hem fikir. Özellikle inatçı enflasyon nedeniyle 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4’ü zorladığı ve 2 yıllık tahvilde faizin yüzde 5’e yaklaştığı bir ortamda, altındaki toparlanmanın çok sürmeyebileceği belirtiliyor.

Kritik Fed toplantısı 22-23 Mart’ta

Fed, 22-23 Mart tarihlerinde para politika toplantısını gerçekleştirecek. CME FedWatch’a göre Fed, Mart ayı para politika toplantısında yüzde 75 oranında 25 baz puan artışa gidecek. Ancak Fed’in bu ayki para politika toplantısında politika faizinin 50 baz artırılması olasılıklar arasında. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ABD merkez bankasının bir sonraki toplantısında 25 baz puan veya 50 baz puanlık bir faiz artışı konusunda "açık fikirli" olduğunu söyledi ve oranların eninde sonunda yüzde 5.4'ün üzerine çıkması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Fed’in, enflasyon oranının faiz oranını yüzde 6 seviyesine yaklaştırma ihtimalinin artması tahvil getiri oranlarını ve aynı zamanda ABD dolar endeksini güçlendiriyor.

“1.785 doların üzerinde yükselişler korunur”

1.810 dolar seviyesinden aldığı destekle yukarı yönlü hareketlenen kıymetli maden, 1.830 doların üzerine yeniden çıktı. Analistler, 1.830 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde altında izlenecek ilk direnç olarak 1.854 dolar, ardından 1.870 dolar seviyesine işaret ediyor. 1.830 doların altına geri çekilmelerde ise yeniden 1.805 dolar gündeme gelebilir. Bununla birlikte birçok uzman, ons altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.785 dolar düzeyinin üzerinde konumu koruyacağını ve bunun sonraki yükselişlerin devamı için önemli olduğunu söylüyor.