Altın düşüş sonrası yön arıyor: Fed içindeki ayrışma dikkat çekti

Külçe altın, önceki üç seansta yüzde 3,4 düşmesinin ardından ons başına yüzde 0,7’ye kadar yükselerek 4.580 doların üzerine çıktı. Fed’in Çarşamba günü faizleri sabit tutması bekleniyordu; ancak toplantı sonrası açıklamada bazı yetkililerin daha şahin bir tutum sergileyerek ileride faiz indirimi sinyallerine karşı çıkması öne çıktı.

ABD tahvilleri gerilerken, iki yıllık tahvil getirileri 2022’den bu yana bir Fed karar gününde en güçlü yükselişini kaydetti. Yatırımcılar, devam eden enflasyon baskıları nedeniyle Fed’in borçlanma maliyetlerini artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir faktör olarak değerlendiriliyor.

1992'den beri ilk kez

Fed’in kararı 8’e karşı 4 oyla alınırken, 1992’den bu yana ilk kez dört yetkilinin Federal Açık Piyasa Komitesi kararına muhalefet etmesi dikkat çekti. Bu tablo, savaşın dokuzuncu haftasına girilirken artan belirsizlikle birlikte politika görünümünde belirgin ayrışmalar yaşandığına işaret ediyor.

Altın, nisan ayında üst üste ikinci aylık düşüşüne hazırlanıyor

Altın, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekmesiyle Nisan ayında art arda ikinci aylık kaybına yöneliyor. Son günlerde ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının neredeyse durma noktasına gelmesi düşüşü derinleştirdi. Şubat sonunda başlayan savaşın ardından altın yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Petrol 4 yılın zirvesinde

Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın petrol ihracatını baskılamak ve Tahran’ı yeniden müzakere masasına çekmek amacıyla limanlara yönelik deniz ablukasının süreceğine işaret etti. Brent petrol ise varil başına yaklaşık 120 dolar seviyesinde işlem görerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek düzeylerine yakın seyrini koruyor.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları yılın ilk çeyreğinde altın rezervlerini bir yıldan uzun sürenin en hızlı temposunda artırdı. Fiyatlardaki düşüş, bazı kurumların satışlarını fazlasıyla dengeleyen güçlü bir alım dalgasını tetikledi.