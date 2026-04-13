Altın düşüşte: Petrol şoku ve güçlü dolar baskı yarattı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Spot altın, yüzde 0,8'e yakın düşüşle ons başına 4 bin 712 dolara geriledi. Seans içinde 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gören altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 kayıpla 4 bin 742 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da düşüş gözlendi. Gram altın fiyatları yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla 6 bin 774 lira seviyesinden başladı.

Petrol 100 doları aştı

Dolar endeksi yüzde 0,4 yükselirken, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda İran petrol sevkiyatını sınırlayabilecek bir abluka hazırlığında olduğu yönündeki haberler fiyatları fırlattı. ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması da gerilimi artırdı.

İran Devrim Muhafızları ise boğaza yaklaşan askeri unsurların ateşkes ihlali sayılacağını ve sert şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

"Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı"

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ateşkes umutlarının zayıfladığını belirterek, "Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı" dedi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı sonrası altın fiyatlarının yüzde 11'den fazla gerilediği hesaplanıyor.

Faiz beklentileri değişti

Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirten Waterer, bunun da altının performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Piyasalarda artık bu yıl ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Ortadoğu'daki savaş öncesinde ise iki faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyordu.

Yüksek enflasyon genellikle altının güvenli liman cazibesini artırsa da, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor. Ayrıca güçlü dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı kılıyor.

Diğer metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise düşüş ağırlıklı bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 74,23 dolara indi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.034,95 dolara düşerken, paladyum yüzde 1 yükselerek 1.535,77 dolara çıktı.