Altın düşüşü sildi: İran müzakereleri ve zayıf dolarla kayıplarını geri aldı

İran’la müzakere sinyalleri ve zayıflayan doların etkisiyle altın, gün içinde yaşadığı sert kaybı telafi ederek haftayı toparlanmış bir görünümle kapattı.

Altın toparlandı

Ons altın, gün içinde yüzde 1’i aşan kayıpla 4 bin 559 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanarak 4 bin 614 dolar seviyesine yükseldi.

ABD vadeli altın kontratları da yükselişe eşlik ederek 4 bin 649 dolar seviyesine çıktı. Ancak fiyatlar haftalık bazda yaklaşık yüzde 2’lik düşüşe işaret ediyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın tarafında ise haftalık kayıp yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Altının gram fiyatı 6 bin 703 lira seviyesinde haftalık kapanış yaptı.

İran’dan müzakere hamlesi piyasaya nefes aldırdı

Cnbc-E'de yer alan habere göre İran’ın ABD’ye yeni bir müzakere teklifi iletmesi, piyasalarda savaşın sona erebileceğine dair beklentileri artırdı. Bu gelişme, jeopolitik risklerin azalabileceği ve enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirerek altına alım yönlü destek sağladı.

Dolar zayıfladı, altın destek buldu

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, altını yabancı yatırımcılar açısından daha cazip bir yatırım aracı haline getirdi. Bu durum, gün içindeki kayıpların ardından altının hızlı bir şekilde toparlanmasında etkili olan önemli faktörlerden biri oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakmasına karşın “şahin” duruşunu sürdürmesi, piyasalarda bu yıl faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Yüksek faiz ortamı normalde altın için olumsuz bir etken olsa da, olası bir savaşın sona ermesi senaryosunun Fed’i yeniden gevşeme adımlarına yöneltebileceği beklentisi fiyatlamalara yansıyor.

Petrol düşse de riskler sürüyor

Müzakere haberlerinin etkisiyle petrol fiyatlarında sınırlı bir düşüş yaşansa da, enerji maliyetlerinin yüksek seviyesini koruması enflasyon ve büyüme kaygılarını gündemde tutmaya devam ediyor. Bu tablo, merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Diğerm değerli metallerde son durum ne?

Değerli metaller piyasasında gümüş, güçlü performansıyla öne çıkarak yüzde 3 yükselişle 75,91 dolar seviyesine ulaştı.

Platin ve paladyum da sınırlı yükseliş kaydetti.