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Altın, enflasyon sonrası toparlandı

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası yaşanan kayıpları telafi etti

Haber Merkezi
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Altın, enflasyon sonrası toparlandı
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Ons altın, dün ABD'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından gelen satışları bu sabah telafi etti.

Bu sabah yeniden 2.520 doların üzerine çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 artışla 2.521,76 dolara kadar yükseldi.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın muhtemelen 2.532 doların üzerine çıkacaktır. Yalnızca özellikle ABD'den gelen ve önemli bir büyüme ya da ekonomik iyileşmeye işaret eden güçlü makroekonomik veriler yükseliş trendini durdurabilir" dedi.

Bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı ÜFE verisine ve haftalık işsizlik sigortası başvurularına odaklanacak piyasada, ons altın için direnç 2.529 dolar olmaya devam edecek. Aşağıda destekler ise 2.511 ve 2.494 dolarda bulunuyor.

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