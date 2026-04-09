Altın ETF’lerinden 12 milyar dolarlık çıkış

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın ETF’leri mart ayında yaklaşık 12 milyar dolar (84 ton) tutarında çıkış kaydetti.

Martta yaşanan düşüşe karşın toplam varlıklar ilk çeyrek sonunda 606 milyar dolar seviyesine ulaşarak 2025 yıl sonuna göre %9 artış gösterdi. Fonların toplam varlıkları çeyrek genelinde 62 ton yükseldi.

Asya ise bu eğilimin tersine hareket ederek 1,9 milyar dolarlık giriş kaydetti ve bölgedeki yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Bölgesel bazda bakıldığında, en büyük çıkış 13 milyar dolar ile Kuzey Amerika’da gerçekleşti. Böylece bölge, dokuz ay süren kesintisiz giriş serisinin ardından ilk çeyreği net çıkışla kapatan tek bölge oldu. Satışlarda artan faiz beklentileri, güçlü dolar ve piyasalardaki riskten kaçış eğilimi etkili oldu.

Avrupa’da mart ayında 154 milyon dolarlık çıkış görülürken, ilk çeyrek toplam girişleri 27 milyon dolara geriledi. Almanya, İtalya ve Fransa satışlara öncülük etti. Artan enflasyon baskıları ve yükselen tahvil getirileri yatırımcıların altın tutma maliyetini artırdı.

Asya ise pozitif ayrışarak martta yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş kaydetti ve yedi ay üst üste giriş serisini sürdürdü. Bölge, ilk çeyrekte 14 milyar dolarla tarihinin en güçlü çeyreğini yaşadı. Çin güvenli liman talebiyle öne çıkarken, Hindistan’da da yatırımcılar altın ETF’lerine yönelmeye devam etti.

Diğer bölgelerde ise 27 milyon dolarlık sınırlı çıkış görülürken, ilk çeyrek girişleri 285 milyon dolar seviyesinde kaldı.