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Altın faiz indirimi söylemiyle geriledi!

Ons altın Powell'ın acele etmemekle birlikte faiz indirimi için hazır olduklarını söylemesiyle geriledi.

Haber Merkezi
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Altın faiz indirimi söylemiyle geriledi!
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Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumunun bu yıl daha yavaş faiz indirimi görüşlerini güçlendirmesi ve yatırımcıların önemli bir ABD enflasyon raporunu beklemesi nedeniyle bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.

Ons altında dün 2942,70 dolar ile rekor kırılmasının ardından başlayan satışlar, Powell'ın konuşması sonrasında da devam etti ve fiyat 2883,79 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,43 kayıpla 2885,23 dolar seviyesinde.

Powell yaptığı açıklamada ekonominin iyi bir yerde olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını daha da düşürmek için acele etmediğini, ancak enflasyon düşerse veya istihdam piyasası zayıflarsa bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin ardından ve çekirdek TÜFE'nin yukarı yönlü bir artış göstermesi halinde değerli metal için olası bir risk olayı olarak şekillenen bir sonraki ABD enflasyon verisi öncesinde altında bir kar alma unsuru var” dedi.

Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yakından izliyor ve Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunum da izlenecek.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2879 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2847 dolara doğru bir hareket olabilir.

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