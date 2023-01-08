Altın, "Fed güvercinleşir" umuduyla 7 ayın zirvesinde

Altın fiyatları, ABD ekonomik verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın şahin tutumunu gevşetebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle, geçtiğimiz haftayı 7 ayın zirvesinde kapattı. Sadece kasım başından bu yana spot altının fiyatında yüzde yüzde 14,50 yükseliş görüldü.

Cuma günü ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde 223 bin gelmesi ve hizmet faaliyetlerinin üç yıl aradan sonra daralmasıyla yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Spot altın cuma günü yüzde 1,9 artışla ons başına 1.867,18 dolara yükseldi.

Bu 13 Haziran’dan bu yana yedi aylık sürenin en yüksek düzeyiydi. ABD altın vadelileri de yüzde 1,6 yükselişle 1.869 dolardan işlem gördü. Dolar endeksinde görülen yüzde 1’lik düşüş de altını destekledi.

Kitco Metals'in kıdemli analisti Jim Wyckoff, yeni yılın başında hedge fonlardan uzun vadede yeni bir ilgi gördükten sonra altının ilk çeyrekte yatay kalacağını veya yükselmeye devam edebileceğini söylüyor.