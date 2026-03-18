Altın, Fed kararını bekliyor

Yatırımcıların Fed kararına odaklandığı ortamda spot altın fiyatı 5 bin dolar seviyesinin altına indi. Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği enflasyon riskleri, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,27 düşüşle 4.992 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MUFG’den Soojin Kim, "ABD ve İsrail’in devam eden saldırıları, İran’ın Körfez genelindeki misillemeleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların aksaması küresel enerji arzı ve enflasyon endişelerini artırdı, bu da yakın vadede faiz indirimlerini daha az olası hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altın, cazibesini korudu

Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 artış göstererek jeopolitik ve ekonomik büyüme belirsizliklerinin ortasında uzun vadeli güvenli liman cazibesini korudu.

Piyasalarda, yüksek enerji fiyatlarının faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor. Bu durum, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltıyor.

Orta Doğu’daki gerilim üçüncü haftasına girerken, İran’ın Tel Aviv’i füzelerle hedef aldığı bildirildi. Bu gelişmeler enerji fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor.

Arz endişeleri canlı duruyor

Brent petrol fiyatları sınırlı gerilemesine rağmen varil başına 100 doların üzerinde kalmayı sürdürdü. İran’daki çatışmaların tırmanması ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması arz endişelerini canlı tutuyor.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları güçlendiriyor. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, alternatif getirileri artırarak talebi sınırlıyor.

Fed'in Türkiye saati ile 21.00'dae açıklayacağı kararında faizleri önceki toplantıda olduğu sabit tutması bekleniyor. CME FedWatch'a göre 2026 yılı için yalnızca Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve 2027 sonlarına doğru bir indirim daha fiyatlanıyor.