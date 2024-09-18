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Altın, Fed'in 50 baz puan faiz indireceğini fiyatladı

Fed, 4 yılın ardından faiz indirimine gitmeye hazırlanırken, altın fiyatları da zirvede seyriyle faiz kararının açıklanmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Altın, Fed'in 50 baz puan faiz indireceğini fiyatladı
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Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phil Streible, altın piyasasının Fed'in 50 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatladığını söyledi.

Ons altın için yılsonu fiyat hedefinin 2.750 dolar olduğunu ifade eden Streible, "12 ila 15 aylık fiyat hedefimiz 3.000 dolar. Faiz indirimlerinin hızı her zaman böyle olmuştur. Eğer bir altın yatırımcısıysanız büyük bir faiz indirimi görmek istemezsiniz çünkü bu sizi nihai orana daha hızlı yaklaştırır" dedi.

Streible, "Bence altın vadeli işlemleri 50 baz puanı fiyatlıyor. Bu yüzden bu yüksek seviyedeyiz. Eğer sadece 25 baz puan indirim yaparlarsa, 2.550 dolara kadar bir geri çekilme görebileceğimizi düşünüyorum. Altın piyasasında kumdaki çizginiz 2.520 dolardan 2.500 dolara kadar iniyor. Eğer buranın altında bir kapanış yaparsak, işlerin biraz daha sallantıda olacağına dair bazı uyarı işaretleri gelebilir" diye konuştu.

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