Altın fiyatı belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerle yükseldi: 3050 dolar geçildi

Altın fiyatları, güvenli liman talebini artıran küresel ticaret gerilimleri, belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseldi.

ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftadan itibaren otomobil ithalatına yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geleneksel olarak belirsizlik ve enflasyona karşı bir koruma olarak görülen altın, bu yıl 16'dan fazla yükseldi. 20 Mart'ta tüm zamanların zirvesi olan 3.057,21 dolara ile rekor kıran ons altın 3.000 dolar sınırına kadar geri çekilmenin ardından bugün tekrar rekor seviyelere yaklaştı.

Yatırımcılar şimdi doların cuma günkü kişisel tüketim-harcama fiyat endeksi verilerine nasıl tepki vereceğini görmek için bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi patikasına daha fazla ışık tutması için Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan cuma günkü ABD kişisel tüketim harcamaları verilerine bakıyor.

Swissquote Bank'ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, “Altın, Trump'ın gümrük vergilerine karşı en güvenilir korunma aracı olmaya devam ediyor” dedi.

Trump, çarşamba günü, tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı ve önümüzdeki hafta ABD'nin ticaret ortaklarına karşılıklı gümrük vergileri getirmesi bekleniyor.

Ancak, Peak Trading Research analistleri, “Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamayı dikkate aldığımızda bu açıklamanın pek bir önemi kalmayacak-Fed'in acelesi yok, tarife enflasyonu ‘geçici’” diyor.

3.050 dolar geçildi

21 Mart'tan bu yana ons altın ilk kez 3.050 doların üzerine çıktı, şu sıralarda yüzde 1 artışla 3050,65 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, “ABD'den gelen politikalar büyük miktarda belirsizliğe yol açıyor ve savunmacı, kırılganlık karşıtı bir varlık olan altın büyük ölçüde bu belirsizlikler nedeniyle yükseliyor,” dedi.

ANZ analistleri bir notta, “Altın üzerindeki yükseliş duruşumuzu koruyoruz, ancak 3.040 $/ons'a doğru son hızlı rallinin ardından bir konsolidasyon mümkün” dedi.

BofA da altında beklentilerini yükseltirken, Goldman Sachs, beklenenden daha güçlü ETF girişleri ve devam eden merkez bankası talebini gerekçe göstererek 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3.100 dolardan 3.300 dolara yükseltti.