Altın fiyatı güvenli liman talebiyle yükselmeye devam ediyor
Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın genişleyen ticaret savaşının yatırımcıları altına sığınmaya teşvik etmesiyle yeni bir zirveye tırmandı.
Erken işlemlerde vadeli işlemler yüzde 0,9 artışla ons başına 3.086,01 dolara yükselen altın fiyatı aylık bazda yüzde 8'den fazla artış gösterdi.
Fiyatlar, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra güçlü merkez bankası talebi nedeniyle güvenli liman girişleriyle destekleniyor.
Fitch'in araştırma birimi BMI analistleri, “Altının ABD politika belirsizliği, ticari gerilimler, dünya genelindeki askeri çatışmalar, enflasyon endişeleri ve makro belirsizlikten faydalanmaya devam etmesiyle altın fiyatlarına yönelik yükseliş görünümümüzü sürdürüyoruz” dedi.
Yatırımcılar şimdi bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE verilerini bekliyor.