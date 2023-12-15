Altın fiyatı, haftayı nasıl tamamlayacak? 15 Aralık güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin dolarda ve tahvil getirilerinde düşüşlere yol açarak güvenli liman olarak görülen altına talebi artırmasıyla haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.

Ons altın bugünkü işlemlerde 2038 dolara kadar yükselirken; saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 2040 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Analistler, söz konusu "güvercin" beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, tahvil faizlerindeki gerilemenin de altının alternatif maliyetini baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altın tarafındaki yükselişle primli seyrederken, haftanın son işlem gününde 1909 liraya kadar çıktı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,62 kazançla 1907 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 primle 1896 liradan tamamlamıştı.