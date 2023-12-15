Altın fiyatı haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor: 15 Aralık güncel altın fiyatları
Altının ons fiyatı, geçen hafta yaşadığı kayıptan sonra yeni haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın fiyatı, yatay negatif hareket ederken; gram altın fiyatı, dolar/TL tarafındaki yükselişle primli seyrediyor.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin dolarda ve tahvil getirilerinde düşüşlere yol açarak güvenli liman olarak görülen altına talebi artırmasıyla haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.
Ons altın bugünkü işlemlerde 2038 dolara kadar yükselirken; saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 2035 dolarda hareket ediyor.
Altının gram fiyatı, dolar/TL tarafındaki yükselişle primli seyrederken, haftanın son işlem gününde 1902 liraya kadar çıktı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,22 kazançla 1900 liradan alıcı buluyor.