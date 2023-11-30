Altın fiyatı üst üste ikinci ayı yükselişle kapamaya hazırlanıyor

Ons altın fiyatları, 7 ayın zirvesine yakın kalarak dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar ABD'de faiz indirimlerinin beklenilenden erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değerlendirmek için bugün açıklanacak ABD kişisel tüketim verilerini takip edecek.

Ons altın fiyatı, dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardında gerilerken; bugün 2047 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 2042 dolarda işlem gördü.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, tarihi zirvesine yakın seyrediyor. 1905 TL'ye kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 1900 TL'den alıcı buluyor.