Altın fiyatında gerileme devam ediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanmalarına bağlı olarak güçlenen dolar ve ABD-Çin ticaret gerilimindeki azalma işaretlerinin etkisiyle üst üste ikinci seansta da düşüyor.

Spot altın, yüzde 1 düşüşle ons başına 3.284,78 dolar seviyesinde. Fiyak son 1 haftada yüzde 2,89 geriledi. Ancak yaşanan gerilemeye rağmen altın fiyatı mart sonuna göre yüzde 5,1 yukarıda.

Analist Ross Norman, “Piyasa şu anda iki yönlü akışlar rekabet ettiği için yüksek volatilite yaşıyor. Kısacası, altın hak ettiği bir konsolidasyon dönemine giriyor gibi görünüyor” dedi.

Kinesis Money piyasa analisti Frank Watson da “Altın fiyatları, piyasanın son haftalarda finans piyasalarını sarsan ABD öncülüğündeki ticaret savaşının şiddetinin azalması gibi görünen durumu değerlendirmesiyle daha istikrarlı koşullarda düşüyor. Bununla birlikte, altının çok daha aşağı hareket etme konusundaki isteksizliği, ABD ticaret politikaları ve bunların daha geniş küresel ekonomi üzerindeki nihai etkileri konusundaki belirsizlik nedeniyle finansal piyasaların hala gergin olduğunun bir işareti olarak alınabilir” değerlendirmesini yaptı

Analistler, ons altın fiyatının 3293 dolar desteğinin altında kalması halinde 3265 dolara doğru gerileyebileceğini ifade ediyorlar. Yukarıda direnç 3373 dolarda izleniyor.