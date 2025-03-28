Altın fiyatında rekor üstüne rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarının küresel ticaret savaşı endişelerini artırmasıyla yükselişini sürdürüyor. Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle tarihi zirvesini yeniledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Ons altın, yüzde 0,56'lık artışla 3 bin 77,55 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birlikte altın, ay başından bu yana yüzde 7,6, yılbaşından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 oranında değer kazandı.

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da artıyor. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,67'lik yükselişle başlarken, piyasalarda 3 bin 756 TL seviyelerinde işlem görüyor.

"Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda"

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. ABD'nin ticaret politikaları, maliye politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gibi faktörler altın fiyatlarını destekliyor" ifadelerini kullanarak, 3 bin 100 dolar seviyesinin kritik eşik olabileceğini belirtti.

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı

Piyasalar, 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ediyor. Söz konusu tarifelerin enflasyonu artırabileceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve ticaret anlaşmazlıklarını derinleştirebileceği öngörülüyor.

BMI analistleri, "ABD'deki politika belirsizliği, ticaret gerilimleri, küresel çatışmalar, enflasyon endişeleri ve ekonomik belirsizlikler, altının güçlü duruşunu korumasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Richmond Federal Rezerv Başkanı Tom Barkin, ABD’de yüksek belirsizlik ve hızlı politika değişiklikleri nedeniyle Fed’in mevcut “ılımlı kısıtlayıcı” para politikasının uygun olduğunu belirtti.

Yatırımcılar şimdi Fed’in faiz kararına yönelik ipuçları verebilecek olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklanmış durumda. Kritik veri, Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.