Altın fiyatında yükseliş İsviçre Frangı’nı güçlendirdi

İsviçre Frangı, altın fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşmasıyla güçlü seyrini sürdürdü. Para birimi, önceki günlerde Euro karşısında bir aylık zirveye, dolar karşısında ise üç aylık zirveye yükselmişti.

IG analistleri, altındaki son yükselişin “faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların değerli metallere yöneldiği öne çıkan bir yılı” taçlandırdığını belirtti. İsviçre frangı, ülkenin dünyanın en büyük altın rafinerilerinden biri olması ve İsviçre Merkez Bankası’nın önemli altın rezervlerine sahip bulunması nedeniyle altın fiyatlarındaki artıştan doğrudan fayda sağladı.

LSEG verilerine göre, Euro, frank karşısında yüzde 0,1 düşerek 0,9284 seviyesine geriledi. Gece saatlerinde 0,9277 ile günün en düşük seviyesini görmüştü. Dolar ise frank karşısında yatay seyrederek 0,7878 seviyesinde işlem gördü; önceki gece 0,7860 ile üç ayın en düşük seviyesine inmişti.