Altın fiyatları 1 ayın en düşüğünde

Altın fiyatları geçen haftayı düşüşle tamamlarken, yeni haftaya da kayıpla başladı. Ons altın bugünkü işlemlerde 1928 dolara kadar gerilerken, böylelikle 18 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Altının gram fiyatı ise, 1770 liraya kadar geri çekilirken, 20 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.