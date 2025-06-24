Altın fiyatları 2 haftanın dibinde!

Altın fiyatları, Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkes konusunda anlaştığını duyurmasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı, 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesi olan 3.316 doları gördükten sonra düne göre yüzde 0,46 düşüşle ons başına 3.353,14 dolardan işlem görüyor

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “ABD ve İran arasında gerilimin azaldığına dair işaretler aldıktan sonra yakın vadede piyasadan çıkan önemli miktarda jeopolitik risk var gibi görünüyor” dedi.

Spivak, “Altın fiyatları için eğilim daha yüksek, ancak Powell piyasaları bu yıl iki defadan fazla kesinti yapmayacaklarına ikna ederse yakın vadede bir düzeltme ve dolarda bir yükseliş görebiliriz” diye konuştu.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3326 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 3294 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarıda direnç ise 3372 ve 3402 dolar olmaya devam ediyor.

Gram altın da geriliyor

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 4 bin 228 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 10 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 4 bin 291 liradan tamamlamıştı.