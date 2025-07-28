Altın fiyatları 2 haftanın dibinden döndü! İşte son durum

Altın fiyatları bu sabah, gümrük vergilerinin artacağına dair endişeleri hafifleten ve yatırımcıların riskli varlıklara olan güvenini artıran yeni ABD-AB ticaret çerçevesinin baskısıyla, yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini test etti. Ancak gelen tepki alımları ile bir miktar toparlandı.

ABD ve Çin'in yeni tur ticaret görüşmelerine bugün Stokholm'de başlayacak olmaları ve iki ülke arasında gümrük vergisi moratoryumun 90 gün uzatılmayacağı iddiaları da altın fiyatının erken saatlerdeki düşüşünde etkili oldu.

Ons altın 3324 dolara gerileyerek, kısa süreliğine 17 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Saat 11.37 itibarıyla yüzde 0,05 kayıpla 3335 dolar seviyesinde hareket etti.

Analistlerde göre, altın ons başına 3323 dolarlık kritik desteği kırarak 3290 ile 3308 dolar aralığına düşme riskiyle karşı karşıya. Direnç ise, 3344 dolar seviyesinde ve bu seviyenin aşılması fiyatları 3357 dolara doğru gidilebilir.

Gram altın da düşüşte

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa yakın seyrederek 4 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 157 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 255 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 4 bin 352 liradan tamamlamıştı.