Altın fiyatları 3 gündür yükseliyordu! İşte son durum
Altın fiyatları, beklenenden zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla 3 gündür yükseliş sonrası bugün yatay bir seyirde...
Altın fiyatları, ABD'den gelen beklenenden zayıf işgücü verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla 3 işlem günü yükselmesinin ardından, bugün yatay bir seyir izliyor.
Doların değer kaybetmesi ve hazine tahvil getirilerinin düşmesi, yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesinde etkili oluyor.
Spot altın, şu sıralarda yüzde 0,01 artışla 3373 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Piyasa analistleri, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair güçlü beklentilerin, altının değer kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de işgücü piyasasındaki yumuşama ve enflasyon risklerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin yaklaştığını belirtti.
Analistler eylül ayında faiz indirimine yüzde 92 ihtimal veriyor.
Piyasa uzmanları, altının 3,450 dolar seviyesinde önemli bir teknik direnişle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.
Gram altın yatay pozitif
Altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 412 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı.