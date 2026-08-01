Altın fiyatları 5 aylık seriye son verdi: Uzmanlardan kritik seviye uyarısı

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Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle haftanın son işlem gününde sert geriledi. ABD'de açıklanan ve Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflatan enflasyon verilerine rağmen, ons altın günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla tamamladı. Buna karşın değerli metal, aylık bazda son beş ayın en güçlü performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Peki altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında hangi gelişmeler var? Uzmanlar piyasayı nasıl değerlendiriyor? İşte altın piyasasında öne çıkan son gelişmeler ve güncel analizler…

Ons altın 4 bin dolar sınırına yaklaştı, satış baskısı güçlendi

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftanın son işlem gününde satış baskısının etkisiyle sert geriledi. Spot altın yüzde 1,5 değer kaybederek 4.045 dolara inerken, gün içindeki kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,3 düşüşle 4.107 dolardan günü tamamladı.

Altın aylık kazanca koşuyor

Kısa vadeli satış baskısına rağmen altın fiyatları aylık bazda pozitif görünümünü koruyor. Değerli metal, bu ay yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanarak şubat ayından bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda yavaşlaması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, Fed'in yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflattı. Faiz görünümündeki bu değişim ise güvenli liman talebini destekleyerek altın fiyatlarına katkı sağladı.

Analistten altın yorumu: 4 bin dolar eşiği hâlâ kritik

Cnbc-E'de yer alan habere göre Bybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, altın piyasasında teknik görünümün önemini koruduğunu belirterek, 4 bin dolar seviyesinin yatırımcılar açısından kritik bir eşik olmaya devam ettiğini söyledi.

Tan, "Altın, dört aylık kayıp serisini sona erdirme yolunda ilerlese de psikolojik 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturmakta zorlanıyor. Buna karşın Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasında yalnızca faiz artışlarına odaklanmayacağı yönündeki beklentiler, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar toparlandı, altın üzerindeki baskı arttı

Perşembe günü yüzde 2,4 gerileyerek son 1,5 yılın en sert günlük düşüşünü kaydeden ABD Dolar Endeksi, haftanın son işlem gününde yeniden toparlanma sinyali verdi. Doların güç kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirirken, bu durum değerli metal üzerinde satış baskısını artırdı.

Fed faiz beklentileri geriledi, piyasaların odağı Warsh'ın mesajlarında

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcıların Fed'in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentisi son bir haftada zayıfladı. Geçen hafta yüzde 80 seviyesinde bulunan faiz artırımı olasılığı, yüzde 65'e geriledi.

Piyasalar ise dikkatini Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede yalnızca faiz artışlarına bağlı kalınmayacağı yönündeki mesajlarına çevirdi. Warsh'ın açıklamalarının, para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmeye devam ettiği değerlendiriliyor.

Gümüş, platin ve paladyumda son durum ne?

Altındaki geri çekilme diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot Gümüş (XAG=): Güneş paneli üreticilerine yönelik Çin'den gelen uyarılara paralel olarak yüzde 2,1 düşüşle 57,76 dolara geriledi.

Platin (XPT=): yüzde 0,6 kayıpla 1.650,14 dolar oldu.

Paladyum (XPD=): yüzde 1,8 düşerek 1.281,18 dolara geriledi.