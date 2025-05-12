ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı!

ABD ve Çin uyguladıkları gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirirken; Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün boyunca yüzde 125'ten yüzde 10'a; ABD , Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürdü. Anlaşmanın duyurulmasının ardından piyasalar hareketlenirken, altın fiyatları en çok etkilenen yatırım araçlarından biri oldu.

Ons altın güne 3325 dolardan başlarken, kritik haberin duyulmasıyla düşüşünü hızlandırdı ve 3.219 dolara kadar geri çekildi. Sarı meden, saat 10.42 itibarıyla yüzde 2,90 düşüşle 3225 dolar seviyesinde.

Analistler, ons altının 3286 doların altında kalmaya devam etmesi halinde, 3251 dolar desteğinin test edilmesini bekliyor. Buranın altında ise, 3206 dolar desteği mevcut. Yukarıda dirençler, 3322 ve 3366 dolarda.

"Altın muhtemelen düşmeye devam edebilir"

Reliance Securities kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, “Dolar endeksi, Trump yönetiminin hafta sonu İsviçre'de yapılan ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratan müzakerelerin ardından Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasıyla yükseldi” dedi.

Trivedi, “Yakın vadede, dolar değer kazanabileceğinden ve jeopolitik risklerin azalmasıyla sığınak talebi de düşebileceğinden altın muhtemelen düşmeye devam edebilir, dolayısıyla sarı metal yakın vadede 3.200 dolar seviyesine gerileyebilir” diye ekledi.