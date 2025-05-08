Altın fiyatları, ABD dolarını güçlenmesiyle geriledi

Ons altın güçlenen ABD dolarının etkisiyle Avrupa'daki işlemlerde yüzde 1'e yakın düşüşle 3320,38 doları gördü. Şu sıralarda ise yüzde 0,6 kayıpla 3345,27 dolardan işlem görüyor.

Faiz oranlarını düşürmediği için Başkan Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalan Fed Başkanı Jerome Powell'in gümrük tarifeleri, enflasyon ve işsizlikle ilgili belirsizlikleri çözme görevinin Beyaz Saray'a ait olduğunu ve merkez bankasının ancak ekonominin yönü konusunda daha fazla netlik olduğunda politika duruşunu değiştireceğini vurgulaması ABD dolarını destekliyor.

Euro/dolar yüzde 0,10 kayıpla 1,12897 seviyesine, sterlin/dolar da yüzde 0,08 kayıpla 1,3281'e geriledi.

Faizin 25 baz puan düşürüleceği yönünde piyasa beklentisi olan BoE'nin faiz kararı TSİ 14.02'de açıklanacak.