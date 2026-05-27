Altın fiyatları ABD-İran gerilimi ve faiz beklentileriyle geriledi

Altın fiyatları, çarşamba günü üst üste ikinci işlem gününde de düşüş gösterdi. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, çatışmanın hızlı şekilde sona ereceğine yönelik umutları zayıflatırken, enflasyon endişelerini canlı tuttu ve faiz görünümünü belirsizleştirdi.

Spot altın yüzde 1,3 düşüşle ons başına 4.450 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1’in üzerinde kayıpla 4.451 dolara düştü.

Gümüş de yüzde 3’ün üzerine çıkan gerilemeyle 74 dolar seviyesine indi.

İran’ın salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin tartışmalı Hürmüz Boğazı yakınındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Bu gelişmenin savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Fed beklentileri altın üzerinde baskı yaratıyor

FXTM Kıdemli Araştırma Analisti Lukman Otunuga, “ABD-İran arasında bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflamasıyla fiyatlar gerileyerek 4.450 dolar destek seviyesine yaklaştı” dedi.

Otunuga, “Altının üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur ise çatışmanın yarattığı fiyat baskıları nedeniyle Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentilerin istikrarlı şekilde yükselmesi” ifadelerini kullandı.

“Sonuç olarak, fiyat baskılarının arttığına yönelik ilave işaretler Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentileri güçlendirebilir ve bu da altını daha büyük bir aşağı yönlü riskle karşı karşıya bırakabilir” dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed’in oluşmaya başlayan enflasyon risklerini kontrol altına almaya odaklanması gerektiğini söyledi. Ancak Kashkari, faiz oranlarında bir sonraki değişikliğin ne zaman yapılabileceğini tahmin etmek için “henüz çok erken” olduğunu belirtti.

Gözler Fed yetkililerinde ve PCE verisinde

CME Group’un FedWatch aracına göre yatırımcılar bu yıl Fed’den faiz artırımı bekliyor. Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 37 seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlamayan değerli metal üzerinde baskı yaratma eğiliminde oluyor.

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook başta olmak üzere diğer Fed yetkililerinin açıklamalarını da takip ediyor. Açıklamaların, enflasyonun gelecekteki para politikası üzerindeki etkisine dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Perşembe günü açıklanacak ABD Nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin de ABD para politikasına ilişkin daha fazla sinyal sunabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Commerzbank yayımladığı notta, “ABD-İran çatışmasındaki herhangi bir gerilimin azalması genel olarak altın fiyatı üzerinde olumlu etki yaratıyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar altın fiyatının yeniden yükseleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.