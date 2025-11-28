Altın fiyatları, aralıksız 4. ayını pozitif kapatmaya hazırlanıyor

Ons altın, haftayı yüzde 2,4, kasım ayını ise yaklaşık yüzde 4,8 artışla tamamlama yolunda ilerliyor.

Bağımsız analist Ross Norman, son haftalardaki güçlü yükselişin ardından kâr realizesinin doğal olduğunu ancak piyasa hissiyatının hâlâ olumlu seyrettiğini belirtti. Norman, küresel borç seviyelerine yönelik endişeler, tarifeler ve yaptırımların yanı sıra merkez bankalarının yıl boyunca devam eden altın alımlarının da yükselişi desteklediğini söyledi.

Getiri yaratmayan altının düşük faiz ortamında daha cazip hâle gelmesi, piyasadaki beklentileri de şekillendiriyor. Yatırımcılar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini geçen haftaki yüzde 50 seviyesinden yüzde 85’e yükseltti. Fed yetkilileri Christopher Waller ve John Williams’tan gelen yumuşak tonda açıklamalar ve hükümet kapanmasının ardından açıklanan zayıf makroekonomik veriler de bu beklentileri güçlendirdi.

Dolar endeksi ise, temmuz sonundan bu yana en kötü haftalık performansına yöneldi; zayıflayan dolar diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip kılıyor.