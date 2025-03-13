  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın fiyatları belirsizlikten destek alıyor
Takip Et

Altın fiyatları belirsizlikten destek alıyor

Ons altın enflasyon verisinden ve Trump politikalarının yarattığı belirsizlikten destek almaya devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları belirsizlikten destek alıyor
Takip Et

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin sağladığı destek ve tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor.

Ons altın bu sabah 2.947,14 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2944,66 dolara yükseldi.

Marex analisti Edward Meir, “3.000 doların bir sonraki mantıklı hedef olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşılacağını düşünüyorum. TÜFE verileri cesaret vericiydi ancak tarife artışının henüz enflasyon verilerine yansımadığından şüpheleniyorum” dedi.

Ons altın için bugün destek noktası 2.927 dolarda, buranın aşağı kırılması halinde 2.909 dolara kadar geri çekilme olabilir.

Yukarıda direnç ise 2.956 dolar, bu seviyenin geçilmesi halinde 3.000 dolar hedefine doğru ilerleyişin süreceği öngörülüyor.

Gümüş ise bu sabah yüzde 0,2 kayıpla 33,18 dolardan karşılık buluyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Altın, ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor
Altın, ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Altında fiyat farkı yeniden açıldı, ihracat artış hızı düşüşe geçti
Altında fiyat farkı yeniden açıldı, ihracat artış hızı düşüşe geçti
Ons altın, doların zayıflığı ve güvenli liman talebiyle yükselişte
Ons altın, doların zayıflığı ve güvenli liman talebiyle yükselişte
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
11 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları