Altın fiyatları dar bantta hareketini sürdürüyor: 19 Aralık altın fiyatları
Altın fiyatları, dar bantta hareketini sürdürürken, makroekonomik verilere göre yön bulmaya devam edecek.
Ons altın fiyatı, yatırımcıların bu hafta ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu verebilecek olan ekonomik verileri beklerken, dar aralıktaki seyrine devam ediyor.
Bugünkü işlemlerde 2029 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.44 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 2025 dolarda işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, ons altına paralel hareket ederken; şu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 1892 liradan alıcı buluyor.