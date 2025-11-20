Altın fiyatları dolar ve faiz beklentileriyle düştü

Altın fiyatları, güçlü dolar ve aralık ayında Federal Rezerv faiz indirimine ilişkin azalan beklentilerin ağırlığıyla geriledi. Yatırımcılar ertelenen ABD istihdam raporuna odaklandı.

Spot altın, 4041,28 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 kayıpla 4061,18 dolardan işlem görüyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Altın şu anda öncelikle son iki haftada faiz indirimi bahislerinin oldukça fazla geri çekilmesi nedeniyle düşüyor" dedi.

Wong, kısa vadeli perspektifte bunun altın fiyatının 4.100 dolar seviyesinin altında cansız kalmasına neden olduğunu belirtti. Analist, 4.155 dolarda bir direnç gördüğünü, ardından altının potansiyel olarak 4.000-3.980 dolar seviyesine yakın işlem görebileceğini söyledi.

Kritik destek seviyesi

Analistler bugün için destek seviyesi 4.053 dolarda görüyor. Buranın üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin korunacağına işaret ediyorlar. Desteğin kırılması halinde 3.995 dolara kadar geri çekilme olabilir.

Fed'in ekim toplantısına ilişkin dün yayınlanan tutanaklar, politika yapıcıların bunu yapmanın kalıcı enflasyon ve merkez bankasına kamu güveninin kaybolması riskini taşıyabileceği konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen faiz oranlarını düşürdüğünü gösterdi.

Fed’in faiz indirimi olasılığı ne?

CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar şimdi Fed'in 9-10 Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığını yüzde 33 olarak görüyor. Bu oran çarşamba günü yüzde 49'du.

Odak noktası şimdi, son ABD hükümeti kapanması nedeniyle ertelenen ve günün ilerleyen saatlerinde açıklanması planlanan eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporunda. Ekonomistler, raporun işverenlerin ay boyunca 50 bin iş eklediğini göstereceğini bekliyor.