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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Kapalıçarşı’da altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altın düne göre yüzde 1,03 değer kaybetti.

Haber Merkezi
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları düşmeye devam ediyor
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Kapalıçarşı’da altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altın düne göre yüzde 1,03 değer kaybetti. Buna göre altının satış fiyatı 2.422,28 TL/Gr olurken, alış fiyatı 2.416,90 TL/Gr oldu.

Altın Dolar/Ons olarak düne göre yüzde 1 değer kaybetti. Uluslararası piyasada 2.312,15 dolardan satış yapılırken, alış fiyatı 2.312,02 Dolar/Ons oldu.

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