Altın fiyatları düşüşe yöneldi

Ons altın fiyatları, bugünkü işlemlerde 2047 dolara kadar yükselirken; dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle 2031 dolara kadar geri çekildi. Sarı maden, saat 17.48 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 2035 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2030 ve 2000 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

CMC Markets baş piyasa analisti Michael Hewson, "Şu anda altın için aşağı yönlü risk, enflasyon hızında görülen düşüşlerin yavaşlamaya başlaması ve enflasyon daha yapışkan hale geldikçe bu faiz indirimi bahislerinin geri çekilmesi fikridir" dedi.

Piyasalar ayrıca Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü yapacağı konuşmayı bekliyorlar.

Gram altın tarihi rekorundan geri çekiliyor

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle tarihi zirvesinden geriliyor. 1883 TL'ye kadar düşen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,71 kayıpla 1888 TL'den alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 yükselişle 1902 liradan tamamlamıştı.