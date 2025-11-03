Altın fiyatları Fed ve Çin etkisiyle dalgalı seyrediyor

Altın fiyatları ons başına 3962 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte, ABD'nin daha fazla faiz indirimi beklentisi azaldı ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından güvenli liman talebi azaldı.

Fed geçen hafta beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi, ancak Başkan Jerome Powell, devam eden ABD hükümet kapanması nedeniyle sınırlı ekonomik verilere atıfta bulunarak bunun bu yılki son indirim olabileceğini işaret etti.

Piyasa fiyatlandırması, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarından önce yüzde 90'ın üzerinde olan Aralık ayı indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu gösteriyor.

Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, geçen haftaki zirvede gümrük vergilerini uzatma, ihracat kısıtlamalarını hafifletme ve diğer ticaret engellerini düşürme konusunda anlaştılar.

Bu arada Çin, altın satışlarına uygulanan uzun süredir devam eden vergi teşviğini kaldırdı; bu hamle tüketici fiyatlarını artırabilir ve dünyanın en büyük külçe piyasalarından birinde talebi zayıflatabilir.

Ons altında son durum

Ons altın güne 3987 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3962 dolar, en yüksek de 4015 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4003 dolardan işlem geçiyor.

Gram altında son durum

Gram altın güne 5411 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5358 lira, en yüksek de 5430 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5412 liradan alıcı buluyor.