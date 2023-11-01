Altın fiyatları Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklandı. Jeopolitik risklere yönelik haber akışlarını takip eden altın fiyatlarının, bugün Fed'den gelecek mesajlarla da yön bulması bekleniyor.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1975 - 1986 dolar aralığında işlem görürken, saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,15 kayıpla 1980 dolarda bulundu.

Dün rekor seviyesini 1836 liraya yükselten altının gram fiyatı, ons altına paralel hareket etmeyi sürdürüyor. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,11 düşüşle 1802 liradan alıcı buluyor.