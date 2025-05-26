Altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması için 9 Temmuz tarihini belirlemesi ve daha önce 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi tehdidini geri çekmesinin ardından geriledi.

Ons altın bu sabah 3331 dolar seviyesine doğru yaşanan gerilemenin ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle ons başına 3.348,92 dolardan işlem görüyor.

Capital.com'dan Kyle Rodda, “AB'ye yönelik gümrük vergilerindeki duraklamanın ardından piyasada bir tür rahatlama var ve altının zayıfladığını görüyoruz,” dedi.

Bununla birlikte, ABD'nin eylemleri nedeniyle altın için trendin hala olumlu olduğunu, bunun onları da etkilediğini ve dolar ile ABD varlıklarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi ve merkez bankalarının çoğunun dolardan altına doğru hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Altın fiyatları, Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önermesi ve ABD dışında üretilen Apple iPhone'lara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söylemesinin ardından güvenli liman girişlerinin desteğiyle cuma günü yüzde 2'den fazla yükselerek iki haftanın zirvesine çıkmıştı.

Analistler, ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3335 doları gösteriyorlar. Bu sevienin üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin korunacağını ve 336 dolar seviyesinin hedeflenmeye devam edileceğini belirtiler.

Desteğin kırılması halinde ise 3284-3266 dolar aralığına kadar bir geri çekilme başlayabilir.