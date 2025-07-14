Altın fiyatları için 4000 dolar senaryosu

Goldman Sachs, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların ocak ayından mayıs ayına kadar ayda ortalama 77 ton altın satın aldığını ve bu rakamın daha önceki 2026 ortasına kadar ayda 80 tonluk tahmininlerinin biraz altında olduğu bildirildi.

Yatırım bankası altın fiyatlarında yükseliş görünümünü koruyor ve 2025 sonunda ons başına 3.700 dolara, 2026 ortasında ise 4.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Altın fonlarındaki net pozisyonlar Nisan ayındaki zirveden bu yana azalırken, Goldman bunu olumlu bir işaret olarak görüyor ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve merkez bankaları tarafından yenilenen birikim için yapısal alan yaratıyor.

Banka uzun vadeli alım tavsiyesini yineledi

Firmanın analistleri, jeopolitik belirsizliğin devam etmesini, merkez bankalarının çeşitlendirme stratejilerini ve süregelen enflasyon risklerini altının yukarı yönlü ivmesinin arkasındaki temel faktörler olarak göstererek "uzun vadeli alım" tavsiyelerini yineledi.

Raporda, "Özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü ve tutarlı merkez bankası talebi, altın için bir destek unsuru olmaya devam ediyor" denildi.