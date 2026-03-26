Altın fiyatları için kritik bekleyiş: Gözler Orta Doğu’da, piyasalar alarmda

Altın fiyatları perşembe günü yatay bir görünüm sergiledi. Spot altın, ons başına 4.503,29 dolar seviyesinde yatay seyretti. ABD'de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,2 düşüşle 4.500 dolara geriledi.

İran: Teklif masada ama müzakere yok

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini değerlendirdiğini açıklarken, genişleyen çatışmayı sonlandırmak için herhangi bir görüşme niyetinde olmadığını açıkladı. Söz konusu teklifin, hafta başında Pakistan üzerinden Tahran’a iletildiği ve 15 maddeden oluştuğu ifade ediliyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Önümüzdeki 24-48 saat içinde altın fiyatları büyük ölçüde müzakere haber akışına tepki verecek” dedi.

Rodda’ya göre asıl sert fiyat hareketleri ise ABD’nin hafta sonu İran’a kara harekâtı başlatıp başlatmayacağının netleşmesiyle önümüzdeki haftanın başında görülebilir.

Trump’tan sert mesaj: ‘Daha ağır vururuz’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “askeri olarak yenilgiyi kabul etmemesi” halinde daha sert saldırılarla karşılaşacağını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Washington’un Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Petrol 100 doların altında: Altın üzerindeki baskı artıyor

Ortadoğu’daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları varil başına 100 dolara yaklaştı. Bu durum, altın üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında öne çıktı.

İran, Hürmüz'ü kapattı

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere saldırılar düzenlerken, küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapattı.

Enflasyon endişesi

Yükselen petrol fiyatları, taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekiyor. Normal şartlarda enflasyonun artması altının cazibesini artırsa da, yüksek faiz oranları getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed, faiz indirimi yapacak mı?

Piyasalar artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapmasını fiyatlamıyor. Oysa çatışma öncesinde en az iki faiz indirimi beklentisi hakimdi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle ons başına 71,19 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.906,90 dolara indi. Paladyum ise yüzde 1,4 düşüşle 1.404 dolar seviyesine çekildi.