Altın fiyatları ikinci yarıda nasıl hareket eder? ABD'li devden yeni tahmin

JP Morgan, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederken, yıl sonu hedefini değiştirmedi. Banka, bu adımın yılın ilk yarısındaki zayıf performansın uzun vadeli yükseliş trendinin bozulduğuna değil, kısa vadeli geçici zayıflığa işaret ettiği görüşünü yansıttığını belirtti.

Banka, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara düşürdü. Revizyonun, yılın ilk aylarında gerçekleşen daha düşük fiyat seviyelerini yansıttığı ifade edildi.

Buna karşın JP Morgan, yıl sonu için yaklaşık 6.000 dolar seviyesindeki baz senaryo hedefini korudu. Banka, yılın ikinci yarısında talepte yeniden hızlanma beklediğini ve bunun altın fiyatlarında güçlü yükselişi destekleyebileceğini değerlendirdi.