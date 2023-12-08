Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor: 8 Aralık güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın

Ons altın fiyatı, ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretse de doların güçlenmesi nedeniyle üç hafta sonra ilk kez haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart itibarıyla faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı değerlendirmek üzere tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

2026 - 2034 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 2030 dolarda hareket etti.

Gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle hafif primli. 1893 liraya kadar çıkan gram altın, şu sıralarda yüzde 0,12 artışla 1888 liradan alıcı buluyor.