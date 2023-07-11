Altın fiyatları kritik veriyle hareketlenebilir: Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar üzerinde enflasyon ve resesyon ikilemi etkili olmayı sürdürürken, piyasalar ABD enflasyon verisi öncesi pozitif bir görünümde hareket ediyor. ABD haziran ayı enflasyonu yarın Türkiye saati ile (TSİ) 15.30’da açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,1’e gerilemesi; çekirdek enflasyonun ise, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4’ten yüzde 0,3’e gerilemesi bekleniyor.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, manşet enflasyona göre önemli bir gösterge. Çekirdek enflasyon bize, fiyat artış hızının ilerleyen süreçte nasıl olabileceğine ilişkin ipuçları veriyor.

Enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en kritik verilerden olduğu için öne çıkıyor.

Piyasalarda fiyatlamalara bakıldığında, Fed'in bu ay yapılacak toplantısında yüzde 92 ihtimalle politika faizinde 25 baz puan artırıma gideceği tahmin ediliyor. Ayrıca bankanın, 2023 sonuna kadar 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli masada bulunuyor.

ABD özel sektör istihdamı ters köşe yaptı

Geçtiğimiz perşembe günü açıklanan ABD özel sektör istihdamı, haziran ayında 497 bin artarak 18 ayın en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentisi verinin 225 bin artması yönündeydi. Sürpriz yapan özel sektör istihdamı sonrası, ABD tarım dışı istihdam verisinin de tahminlerin üzerinde gelebileceğine yönelik tahminler kuvvetlendi. Ancak kritik veri beklentileri karşılayamadı ve Fed’den faiz artırım olasılığı zayıfladı. Önemli veri sonrası, dolara olan talep azaldı; emtia piyasasına talep arttı.

Altın fiyatları ne tepki verebilir?

ABD ekonomisine yönelik makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken; sürpriz gelebilecek enflasyon verisinin küresel piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kritik verinin beklentilerin altında gelmesi halinde, küresel borsa endekslerinde risk iştahının artması, doların güç kaybetmesi ve altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görülebilir. Tahminlerin üzerinde gelebilecek veri ile birlikte, dolarda ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskılanma beklenebilir.

Çekirdek enflasyon öne çıkacak

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haziran 2022 itibarı ile yüzde 9,1’e kadar yükselen yıllık TUFE, geçen ay yüzde 4’e geriledi. Çarşamba açıklanacak haziran verisiyle de yüzde 3,1’e düşmesi bekleniyor.

Bu durum ilk bakışta ABD’nin enflasyon belasından kurtulduğunu düşündürüyorsa da gerçek böyle değil. Çünkü çekirdek TUFE’de bu ölçüde bir kırılma görmüyoruz. 2022 sonbaharında yıllık yüzde 6,6’ya kadar yükselen yıllık ABD çekirdek TUFE geçen ay ancak yüzde 5,3’e geriledi. Çarşamba günü de yüzde 5,0’e düşmesi bekleniyor.



Piyasayı tedirgin eden ve tahvil faizlerinin yükselmesine metallerin değer kaybetmesine neden olan çekirdek TUFE’deki katılık çarşamba günü açıklanacak veriyi son derece önemli kılıyor. Yüzde 0,3 olan beklentiyi aşmayacak bir verinin ben piyasada pozitif etki yaratacağı görüşündeyim.

Çünkü bu dahi beş aydır yüzde 0,3 üzerinde gerçekleşen aylık çekirdek TUFE’de bir yumuşama olduğunu düşündürecektir. Yüzde 0,4 gibi bir gerçekleşme ise, korkulduğu kadar sert negatif etki göstermeyebilir.

Çünkü son 4 haftada ABD tahvil faizleri 40 baz puan kadar yükselerek Fed’in politika faizini yüzde 5,25’den yüzde 5,75’e yükseltmesinin fiyatlara girdiği bir tabloya işaret ediyor.

Ancak yüzde 0,5 gibi bir gerçekleşme ile karşılaşırsak bu Fed yüzde 6'ya veya biraz daha üzerine çıkmak zorunda kalabilir kaygısını tetikler ve varlık fiyatlarında negatif etki yaratır.