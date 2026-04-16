Altın fiyatları neden ezber bozan bir seyir izliyor?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,50 seviyelerinin üzerinde tutunması ve Dolar Endeksi'nin 106 sınırındaki güçlü duruşu, altın üzerindeki geleneksel baskıyı korumaya devam ediyor. Ancak normal şartlarda altın fiyatlarını çok daha aşağı seviyelere çekmesi beklenen bu yüksek faiz ortamı, jeopolitik risk priminin ve enflasyon kaygılarının eş zamanlı devreye girmesiyle dengeleniyor. Yatırımcılar mevcut finansal sistemi terk etmek yerine, ABD tahvilleri ve S&P 500 hisselerinden oluşan ana portföylerini, olası dalgalanmalara karşı fiziksel altınla destekleyerek profesyonel bir risk yönetimi stratejisi izliyor. Bu durum, altının faiz politikalarıyla olan bağının tamamen kopmadığını, ancak küresel belirsizliklerin bu bağ üzerindeki etkisinin geçici bir direnç noktası oluşturduğunu kanıtlıyor.

Merkez bankalarının stratejik rezerv ayarı ve fiziksel talep

Küresel sermaye piyasalarında ana yapı korunurken, merkez bankalarının rezerv yönetimindeki tercihleri altın fiyatlarını destekleyen en temel unsurlardan biri olarak kalmayı sürdürüyor. Mart ve nisan ayı verileri incelendiğinde, özellikle gelişmekte olan piyasaların merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını kademeli olarak artırdığı görülse de, bu hamle küresel sistemden bir kopuşu değil, varlık çeşitlendirme ihtiyacını yansıtıyor. S&P 500 gibi devasa endekslerin zirve seviyelerindeki dalgalanma, kurumsal yatırımcıyı kağıt üzerindeki karlarını realize ederek bir kısmını fiziksel varlıklara aktarmaya teşvik ederken, bu durum piyasada genel bir fiyat istikrarı arayışının yansıması olarak öne çıkıyor.

16 Nisan verileriyle piyasada yeni mevzilenme

Güncel rakamlar, altının önümüzdeki dönemde faiz kararlarını ve küresel enflasyon verilerini yakından takip etmeye devam edeceğini net bir şekilde gösteriyor. Ancak, 16 Nisan 2026 itibarıyla gram altının iç piyasada 6.940 TL sınırını test etmesi ve ons altının 4.800 dolar seviyelerinde seyretmesi, küresel piyasalardaki bu dirençli duruşun yerel piyasalara yansıyan en somut sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut yüksek faiz ortamı altının önündeki en büyük yapısal bariyer olmaya devam etse de, küresel ticaret rotalarındaki tıkanıklık ve jeopolitik gerilimler, altını portföylerdeki denge ayarı için vazgeçilmez bir enstrüman kılmayı sürdürüyor.