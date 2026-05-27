Altın fiyatları negatif seyre yöneldi: Piyasalar Fed’i bekliyor

Altın fiyatları, ABD-İran görüşmelerinde barışa yönelik işaretler araması ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerdeki seyre yönelik açıklamalarıyla güne yatay bir görünüm başladı.

Güne başlarken ons altın 4.504,95 dolarda yatay seyrederken, ABD vadeli altın kontratları da 4.503,90 dolar seviyesinde dengelendi. Sonrasında ons altın 4.486 dolara gerilerken, gram altın da 6 bin 620 TL seviyesine geriledi.

Enflasyon riski yatırımcıları uzaklaştırıyor

Tastylive Küresel Makro Bölüm Başkanı Ilya Spivak, piyasada aşağı yönlü trendin sürdüğünü ancak yatırımcıların yer yer beklemeye geçtiğini belirterek, “Bugün de buna benzer bir görünüm izleniyor” dedi.

Spivak, enflasyon riskleri ve tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcıların odağını altının getirisinden uzaklaştırdığını belirtti. Spivak, mevcut eğilimin devam etmesi halinde altının yıl sonuna kadar 3.700-3.800 dolar bandına kadar gerileyebileceğini ifade etti.

ABD-İran arasındaki açıklamalar

Gözler ABD-İran hattında, piyasalarda dikkatler ABD ile İran arasındaki gerilime çevrilirken, İran dün yaptığı açıklamada ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Bu gelişmenin savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise çatışmaların durdurulmasına yönelik anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. Taraflar daha önce, çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların yeniden başlamasını kapsayan ilk anlaşmada ilerleme sağlandığını açıklamıştı.

Altın yatırımcıları Fed’i izliyor

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un açıklamalarını takip ediyor. Açıklamaların, enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Yarın açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Verinin, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi öngörülüyor.