Altın fiyatları orta vadeli portföy çeşitlendirme hedefi olmayı sürdürüyor

OCBC Group Research analistleri tarafından paylaşılan değerlendirmede, altının orta vadeli bir portföy çeşitlendirme aracı olarak geçerliliğini koruduğu, ancak fiyatların zorlu bir makroekonomik görünüm altında baskı altında kalmaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Analistler, altın talebinin resmi sektör kaynaklı olarak desteklenmeye devam edeceğini belirtiyor. Merkez bankalarının önümüzdeki 12 ay boyunca altın rezervlerini artırma niyetinde olduklarına dair işaretlerin, piyasadaki yapısal desteği koruması bekleniyor.

Bununla birlikte uzmanlar, merkez bankalarından gelen bu desteğin, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını fiyatlamasıyla birlikte yükselen reel getiriler ve güçlenen dolar kaynaklı kısa vadeli makro baskıları tamamen dengelemesinin pek olası görünmediğini ekliyor.

Kurumun projeksiyonlarına göre, altın fiyatlarının 2026 yıl sonu itibarıyla ons başına 4.360 dolar, 2027 yılının ikinci çeyrek sonunda ise 4.680 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.