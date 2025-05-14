Altın fiyatları sert geriledi! 1 ayın dibinde

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin potansiyel bir küresel resesyon korkularını yatıştırması, yatırımcıların risk iştahını artırması nedeniyle düştü.

Ons altın yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 3184 dolara kadar geriledi. Sarı maden, saat 16.01 itibarıyla 3185 dolarda işlem gördü. Öte yandan gram altın fiyatları da, ons altındaki düşüşün etkisiyle hızlı geriledi ve gün içinde en düşük 3967 TL'yi gördü.

"3.165 dolar test edilebilir"

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede, bu durum altının son aylarda rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” dedi.