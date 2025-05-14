Altın fiyatları taleple birlikte düştü

ABD-Çin ticaret geriliminin tarifelerin 90 gün süre ile düşürülmesi yönünde varılan anlaşma ile hafiflemesi sonrası güvenli liman talebini zayıflaması ons altın fiyatını geriletiyor.

Ons altın bu sabah 3221,77 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,67 kayıpla 3228,38 dolarda.

Capital.com analisti Kyle Rodda, “ABD ticaret politikasındaki olumlu gelişmeler kısa vadede altının cazibesini azaltıyor. ABD ile ticaret ortakları arasındaki ticaret müzakerelerinde ve anlaşmalarında ilerleme kaydedildiğini görürsek, altının daha da geri çekilebileceğini düşünüyorum. 3.200 dolar oldukça kritik bir destek seviyesi" dedi.

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranı gidişatına ilişkin ipuçları için perşembe günü açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor. Piyasa, eylül ayından itibaren bu yıl 53 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

ANZ de yayınladığı yatırımcı notunda, “Teknik analizimiz fiyatların 3.200 dolar/ons civarında destek alabileceğini gösteriyor, ancak bunun altında bir kırılma fiyatların 3.000-3.145 dolar/ons aralığında düşebileceğini görebilir” dedi.