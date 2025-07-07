Altında düşüş hızlandı

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesi ve Fed'in eylülde yeniden faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerini canlandırması ons altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklılık" gümrük vergilerinde müzakereler için tanıdığı 9 Temmuz tarihi yaklaşırken, tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği duyurması da piyasaları rahatlattı ve altındaki aşağı harekete destek verdi.

Ons altın bu sabah 3305,34 dolara kadar geriledi ve erken saatlerde yüzde 0,8 kayıpla 3306,84 dolardan işlem gördü. Gün içinde ise ons altın yüzde 1 düşüşle 3302,02 dolara kadar geriledi.

Analistler, ons altın için bugün direnç noktası olarak 3306 doları gösteriyorlar ve bu desteğin kırılması halinde 3275 dolara doğru geri çekilme bekliyorlar.