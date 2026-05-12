Altın fiyatları temkinli seyirde: Gözler İran gerilimi ve ABD verilerinde

Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ile ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanması nedeniyle yatay bir görünüm sergiledi.

Spot altının ons fiyatı 4 bin 732,89 dolarda dengelenirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 742,40 dolara çıktı.

Trump: İran ile ateşkes 'yaşam destek ünitesinde'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu söyledi.

Donald Trump, Tahran’ın savaşı sonlandırmaya yönelik ABD teklifine verdiği yanıtın, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri zayıflıyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, merkez bankalarının giderek daha şahin bir çizgiye kaydığını söyledi.

Spivak, “Fed için bu durum, bu yıl faiz indirimi ihtimallerinin neredeyse tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Piyasalarda gözler ABD verilerinde

Piyasalar şimdi gün içinde açıklanacak ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verisine odaklandı. Verinin, Fed’in para politikası patikasına ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Petrol ve dolar yükselişte

Asya piyasalarında petrol fiyatları yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar da önceki seansta başladığı değer kazancını devam ettirdi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve bu durumun faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kabul edilse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi sunmayan değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

Goldman Sachs ve BofA beklentileri düşürdü

Goldman Sachs ve Bank of America, yüksek enerji fiyatları ve güçlü iş gücü piyasasını gerekçe göstererek bu yıl için ABD faiz indirimi beklentilerini aşağı çekti.

Gözler Trump-Şi görüşmesinde

Piyasalar ayrıca Trump’ın bu hafta Çin’e gerçekleştireceği iki günlük ziyareti de yakından izliyor.

Trump’ın Xi Jinping ile Ortadoğu başta olmak üzere birçok başlığı görüşmesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum: Gümüş yatay kaldı, platin ve paladyum geriledi

Spot gümüş ons başına 86,08 dolarda yatay seyrederken, platin yüzde 1,6 düşüşle 2 bin 98,25 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 1 kayıpla 1.494 dolardan işlem gördü.