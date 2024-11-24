Altın fiyatları tırmanışını sürdürecek mi? Mehmet Ali Yıldırımtürk yorumladı!

Deniz BİLGEN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kasım ayının son haftasına girerken dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin altın piyasalarını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Yıldırımtürk, Amerika’da yapılan başkanlık seçimleri sürecinde yaşanan belirsizliğin altın fiyatlarında çok hızlı bir tırmanışa neden olduğunu söyledi. Yıldırımtürk açıklamasında, “Amerikan başkanlık seçimlerinde adayların yarışı devam ederken yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları hızlı bir yükselişine tanık olduk. Fakat seçim öncesindeki beklentilerle, seçim sonrası beklentiler birbirine uyuşmadı. Seçim öncesinde acaba Kamala Harris’in kazanması durumunda oluşacak ortam, seçim sonuçlarına yapılacak itirazlarla oy sayımlarının tekrarlanması gibi olası senaryoların getirdiği belirsizlikle birlikte altın fiyatı, 2.790 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak seçim sonrasında beklenenin tam tersine özellikle Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ezici çoğunlukla seçimi kazanması ve hatta Senato'da elinin rahatlaması ile birlikte oluşan iyimserlik ortamında altının fiyatı 2.530 dolar/ons’a kadar geriledi. Çok kısa bir zaman aralığında altın fiyatlarında yaşanacak hızlı yükselişin ardından aynı hızda bir gerileme yaşanacağını daha önceki açıklamalarımda vurgulamıştım. Beklediğim gibi de oldu” diye konuştu.

Biden’ın saldırı izniyle altın fiyatları hızla yükselişe geçti

Başkanlık seçimleri sonrasında oluşan iyimser havayla birlikte altın fiyatlarında başlayan düşüşün mevcut Amerikan Başkanı Biden’ın görevi bırakmadan önce aldığı kararla birlikte yeniden yükselmeye başladığını söyleyen Yıldırımtürk şu açıklamayı yaptı, “Donald Trump'ın 20 ocak 2025’te başkanlığı devralmasından önce görevi bırakmaya hazırlanan mevcut Başkan Biden, Ukrayna Rusya savaşında aldığı kararla gerilimi yükseltti. Biden, Ukrayna'ya Amerikan yapımı füze sistemlerinin Rus topraklarına saldırı için kullanılabileceği müsaadesi verdi. Biden’ın kararıyla tırmanan jeopolitik gerginlik altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve altının onsu 2.707 dolar oldu. Rusya’nın, karara balistik füze kullanımıyla karşılık vererek 3. Dünya Savaşı’nı başlatacak bir ortama doğru sürüklenmesi altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.”

Altın fiyatlarına tırmanış devam eder mi?

Dünyada hızla yükselen jeopolitik gerilimlerle birlikte doların değer kazandığına dikkat çeken Yıldırımtürk, “Yaşanan gelişmelerle birlikte dolar, dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 106, 107’lere kadar yükseldi. 10 yıl tahvil faizleri %4.40’ların üzerine çıktı. Burada ayrı bir mecra oluştu. Normalde, dolar gerilerken altın fiyatları yükselir, doların değeri artarken altın fiyatları gerilerdi. Şu anda ikisi paralel hareket ediyor. Dış piyasa itibariyle sürpriz bir olumsuzluk olmazsa altın fiyatları 2.700 dolar seviyesinden tekrar 2.600-2.650 dolar ons seviyesine kadar da geri çekilebilir. Altın fiyatları bu yılbaşına kadar bu 2.650 -2.750 dolar-ons bandında hareket edecek diye düşünüyorum. Yılı 2.750 dolar/ons bandında kapatacağız gibi görünüyor” bilgisini verdi.

İç piyasalardaki duruma dikkat

Dolar-TL’nin iç piyasada oldukça sabit olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, “Dün Merkez Bankası’nın faiz toplantısının karar metninde, faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik bazı ifadeler kullanıldı. Net bir ifade olmamasına rağmen bir beklenti oluştu. Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisi var ama ben Kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi halinde bunu belki bir gösterge olarak gerçekleştirebilir. Değilse Ocak-Şubat aylarında bir faiz indirimi beklentisi oluşabiliyor. Döviz fiyatlarında da oldukça istikrarlı bir seyir; kontrollü dalgalı kur sistemi devam ediyor. Dolar dış piyasalarda yükselmiş olmasına rağmen içeride sabit. Euro'nun gerilediğini görüyoruz. Bu noktada Euro-dolar paritesi 1.0440 seviyelerinde kadar gerilemiş durumda. Onun bir çarpan etkisi yok dolayısıyla altın üzerinde” dedi.

İç piyasada altın ithalatındaki kota nedeniyle zaman zaman arz ve talebin birbirini dengelememesi sonucu altın fiyatlarında dış piyasayla iç piyasa arasında farkın 140 dolar/ons’a kadar yükseldiği yani kiloda 4.500 dolara kadar ulaştığı bilgisini veren Yıldırımtürk şunları söyledi, “Nitekim bu hafta içinde bunları da gördük. Fiyat farkı daha sonra da 3.700-3.600 dolara kadar geriledi. Bu da içerideki gram-TL fiyatını etkiliyor. O gerileme sırasında, yani altın 2.530 dolar seviyesine indiğinde içeride 24 ayar altının gram fiyatı 2.950 TL’ye kadar gerilemişti. Sonrasında 3.160- 3.170 seviyesine tekrar yükseldi. Muhtemelen bu süreçte 2.200-2.500 bandında bir fiyat aralığında hareket edecek sene sonuna kadar. Gerilemelerde biraz zor olsa da 3.050’yi görebiliriz. Yükselişlerde ilk etapda direnç seviyemiz 3.200 TL. Yıl sonunda altının 3.500 TL seviyesinden seneyi kapatabilir diye düşünüyorum.”

Altın alımlarında yatırımcının heyecanı devam ediyor

İç piyasada yatırımcıların altına olan heyecanının devam ettiğini dile getiren Yıldırımtürk, “Vatandaş enflasyondaki düşüşe hâlâ inanmadığı için birikimiyle veya gelirinin ayırabildiği kısmıyla küçük miktarlarda da olsa altın alımlarına devam ediyor. Emlak ve ikinci el otomobil alımı için altın bozduranlar yükselen fiyatlarla birlikte sınırlı da olsa yeniden satışa geçti ama alış tarafında heyecan devam ediyor. Düşen fiyatalar alım için bir fırsat olarak değerlendiriliyor” açıklamasını yaptı.